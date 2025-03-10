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Ученые научились блокировать тягу к курению воздействием на мозг

JAD: магнитная стимуляция мозга нарушила нейронные цепи никотиновой зависимости
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Газета.Ru

Китайские ученые из Юньнаньского педагогического университета обнаружили, что короткий курс транскраниальной магнитной стимуляции (rTMS) мозга снижает тягу к курению и перестраивает нейронные цепи, связанные с никотиновой зависимостью. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Affective Disorders (JAD).

В эксперименте задействовали 60 курильщиков и 64 некурящих человека. Курильщики получили пятидневный курс rTMS, направленный на левую дорсолатеральную префронтальную кору (DLPFC) — область мозга, связанную с самоконтролем.

Контрольная группа получила фиктивную стимуляцию.

В результате у курильщиков снизилась связь между лобно-теменной сетью (контроль) и сетью базальных ганглиев (вознаграждение). Лобно-теменная сеть стала работать более независимо.

Участники, получившие rTMS, сообщили о значительном уменьшении желания курить.

По словам авторов открытия, rTMS показала многообещающие результаты в борьбе с табачной зависимостью. Этот метод может стать важным дополнением к существующим подходам, помогая людям бросить курить.

Ранее ученые выяснили, какие люди легче всего становятся зависимыми от курения.

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