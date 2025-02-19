Ученые выяснили, у каких людей быстрее развивается зависимость от курения

Ученые из Университета штата Пенсильвания установили, что люди в возрасте от 18 до 25 лет могут быть более склонны к никотиновой зависимости, чем лица среднего возраста. Результаты исследования опубликованы в журнале Behavioral Pharmacology (BehPharma).

Исследование проводилось на молодых и зрелых мышах. Ученые подвергли грызунов воздействию никотина и отследили, как изменялись их метаболические показатели и работа мозга. Мыши в возрасте двух месяцев более остро реагировали на дозу никотина той же силы относительно их размера тела, чем восьмимесячные животные.

У всех мышей наблюдалось снижение активности после приема никотина, но у молодых особей такой эффект был особенно выражен. По мнению исследователей, это указывает на то, что молодые животные сильнее ощущали воздействие вещества.

Никотин также оказывал гипотермическое воздействие на мышей, то есть снижал температуру их тела. И у молодых мышей, и у грызунов среднего возраста наблюдалось одинаковое снижение температуры тела, но у первых температура снижалась быстрее.

По словам исследователей, физиологические проявления фармакологического воздействия никотина — снижение подвижности и температуры тела — свидетельствуют об активации холинергической системы, одной из доминирующих систем нейромедиаторов в мозге и теле. Активация центральных Н-холинергических рецепторов во время курения повышает уровень возбудимости нейронов с возможной негативной эмоциональной реакцией.

Ученые отметили, что несмотря на различия между мышами и людьми, результаты работы раскрывают важную информацию о воздействии никотина на тело человека из-за общих биологических и генетических основ. Исследователи объяснили, что из-за особенностей работы организма у молодых людей сильнее активируется холинергическая система, что повышает риск развития никотиновой зависимости.

По мнению ученых, их работа также демонстрирует, что употребление табачных изделий после совершеннолетия не защищает от вредного воздействия.

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