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Самая опасная в мире плесень стала вдвое летальнее из-за фунгицидов, выяснили ученые

NatComms: обнаружены устойчивые к препаратам штаммы грибка Aspergillus fumigatus
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Depositphotos

Британские ученые из Манчестерского университета обнаружили, что штаммы грибка Aspergillus fumigatus, одного из самых опасных патогенов в мире, не только устойчивы к существующим противогрибковым препаратам, но и в пять раз чаще развивают устойчивость к новым методам лечения, находящимся в разработке. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Aspergillus fumigatus — это плесень, которая встречается в почве, компосте и гниющей растительности. Она может вызывать опасные инфекции у людей с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями легких и другими проблемами со здоровьем.

Ежегодно миллионы людей во всем мире заболевают инвазивным и хроническим аспергиллезом, при этом уровень смертности достигает 30–90%.

Для лечения доступны только три класса противогрибковых препаратов, и лишь один из них — азолы — подходит для длительного применения. Однако устойчивость к азолам растет из-за их использования в сельском хозяйстве.

Как показали тесты, устойчивые к азолам штаммы в пять раз чаще развивают устойчивость к новым лекарствам, таким как олорофим, который находится на поздних стадиях клинических испытаний.

Также выяснилось, что использование фунгицидов, таких как ипфлуфенохин, может ускорить развитие устойчивости к олорофиму, поскольку они действуют на ту же биологическую цель.

Устойчивость к азолам уже удваивает риск смертности от инвазивного аспергиллеза. Если грибок станет устойчивым и к новым препаратам, это может привести к появлению штаммов, против которых не будет эффективного лечения, предупредили исследователи.

Ранее ученым удалось в семь раз усилить антибиотик против грибковых инфекций.

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