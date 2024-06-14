Растительные пигменты в семь раз усилили действие антибиотика против грибковых инфекций

Ученые из Института цитологии РАН (Санкт-Петербург) установили, что растительные пигменты под названием флавонолы примерно в семь раз усиливают эффективность антибиотика амфотерицина В, применяемого для лечения аспергиллеза и других грибковых инфекций. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе РНФ (Российского научного фонда).

Ученые объяснили, что аспергиллез — это заболевание, которое чаще всего поражает верхние и нижние дыхательные пути, кожу и внутренние органы. Препарат Амфотерицин В разрушает клетки патогенного грибка рода Aspergillus, образуя в их оболочках поры (отверстия). Через эти поры клетка теряет жизненно важные питательные вещества, в результате чего микроорганизм погибает и развитие инфекции останавливается.

Амфотерицин В распознает «цель» — мембраны патогена, которые затем атакует, — по эргостерину, близкому аналогу холестерина, который есть в мембранах клеток млекопитающих. Однако иногда антибиотик «путает» эргостерин с холестерином, из-за чего повреждаются клетки не только патогенов, но и организма человека. Наибольший ущерб при этом наносится почкам. По этой причине ученые ищут способ применения препарата в меньших концентрациях без ущерба эффективности.

Исследователи из Института цитологии РАН выяснили, что усилить терапевтические свойства амфотерицина В можно с помощью флавонолов — растительных пигментов, придающих окраску цветам и плодам.

Исследователи поместили в камеру между двумя отсеками искусственную мембрану, имитирующую по структуре и химическому составу клеточные покровы грибка Aspergillus. Затем в один из отсеков добавили раствор амфотерицина В и с помощью электродов измерили ток, проходящий через искусственную мембрану. Чем выше был такой ток, тем больше пор образовывалось в мембране под действием антибиотика. После этого авторы повторили эксперимент, добавив в оба отсека камеры раствор флавонола.

Всего ученые протестировали восемь разных флавонолов — самыми эффективными из них оказались морин и физетин. Они в шесть-восемь раз повышали способность амфотерицина В «дырявить» мембраны эргостерина. При этом совместное действие амфотерицина В и флавонолов не повреждало модели мембран клеток человека.

Ученые отметили, что в дальнейшем они планируют подтвердить эффективность предложенных соединений в экспериментах с патогенными грибками.

«Мы считаем, что использование обнаруженных нами уникальных комбинаций «антибиотик-флавонол» позволит создать усовершенствованный вариант лекарства, который сможет лечить грибковые инфекции эффективнее при меньших концентрациях антибиотика, а значит, снизить риск развития побочных эффектов», — рассказала автор поддержанного грантом РНФ проекта Светлана Ефимова, кандидат биологических наук и старший научный сотрудник Института цитологии РАН.

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