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Стало известно, где жили самые маленькие кошки в истории Земли

AZF: 300 тыс. лет назад в Китае обитали дикие кошки размером с ладонь
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Felineus/Shutterstock/FOTODOM, Jiangzuo et al/Annales Zoologici Fennici

Международная группа ученых из Китая и Швеции обнаружила новый вымерший вид диких кошачьих. Он может быть самым миниатюрным среди всех своих сородичей, когда-либо живших на Земле. Исследование опубликовано в научном журнале Annales Zoologici Fennici (AZF).

Открытую разновидность назвали Prionailurus kurteni. Окаменевшие фрагменты нижней челюсти животного были найдены в пещере Хуалундун на востоке КНР. Их возраст составил около 300 тыс. лет.

Prionailurus kurteni относились к роду леопардовых кошек Prionailurus, представители которого живут в Южной Азии и сегодня. Большинство современных леопардовых кошек ближе по размеру к своим домашним сородичам, тогда как их доисторический родственник оказался намного меньше.

Исследователи подсчитали, что длина Prionailurus kurteni составляла от 34 до 50 сантиметров, что вдвое меньше размеров средней домашней кошки. Свернувшись, такой зверек поместился бы в ладонь взрослого человека.
Ученые считают, что Prionailurus kurteni были близки к самым миниатюрным из ныне живущих диких кошачьих — черноногой кошке и пятнисто-рыжей кошке.

Специалисты допустили, что маленькая леопардовая кошка могла охотиться в пещере на мышей и крыс, питавшихся остатками пищи древних людей.

Ранее ученые выяснили причины появления саблезубых хищников в ходе эволюции.

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