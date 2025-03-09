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Ученые выяснили, что половина человечества произошла от культуры с территории Украины

WSJ: половина населения Земли произошла от ямной культуры с территории Украины
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Половина населения Земли происходит от древней культуры, которая существовала на территории современной Украины. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на исследование генетика из Гарвардской медицинской школы Дэвида Райха.

Авторы отметили, что на протяжении столетий историки и лингвисты искали предков индоевропейцев, от которых произошла крупнейшая языковая семья. Однако последнее исследование позволило дать точный ответ.

Так, как отметили авторы, результаты ДНК-исследования показали, что половина человечества может происходить от ямной культуры, которая существовала 5 тысяч лет назад. При этом «колыбелью человечества» является деревня Михайловка в Херсонской области, говорится в исследовании.

В январе американские ученые из Университета штата Огайо нашли доказательства деятельности гомининов в Румынии 1,95 млн лет назад. Это на 500 тысяч лет раньше предыдущих оценок.

Ранее ученые нашли в Египте череп древнего хищника, охотившегося на предков человека.

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