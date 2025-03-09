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Март признали лучшим месяцем для наблюдения за северным сиянием

Space.com: наиболее красочные северные сияния происходят в марте
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«Игорь Кузнецов»/vk.com

Северное сияние появляется весной значительно чаще, чем в другие сезоны, и март считается наиболее благоприятным месяцем для его наблюдения. Об этом сообщает издание space.com со ссылкой на исследование гелиофизика Дэвида Хэтэуэя.

По словам ученого, в марте в среднем наблюдается до шести дней с высокой геомагнитной активностью, тогда как в декабре таких дней всего три. Это явление возникает, когда заряженные частицы от Солнца сталкиваются с атмосферой Земли, и под воздействием магнитного поля направляются к полюсам, создавая яркие вспышки на небе.

Ранее ученые отмечали, что весной и осенью северное сияние происходит почти в два раза чаще, чем летом или зимой. Это связано с эффектом Рассела-Макферрона, открытым в 1973 году. Это явление, при котором во время равноденствий (когда продолжительность дня равна продолжительности ночи) магнитные поля Земли и солнечного ветра временно выравниваются. Это способствует усилению геомагнитной активности и увеличению количества полярных сияний.

В текущем году сияние особенно яркое, поскольку Земля находится на пике солнечного цикла, который повторяется каждые 11 лет. В этот период магнитные бури случаются чаще, а полярные огни становятся более зрелищными.

Астрономы рекомендуют планировать поездки в северные регионы в марте — ночи в этих местах еще темные, но уже не такие морозные, а световой день становится длиннее, чем зимой.

Ранее ученые впервые объяснили странную разновидность северного сияния.

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