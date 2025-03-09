Слабая магнитная буря произошла на Земле в ночь на 9 марта

На Земле завершилась магнитная буря, начавшаяся в ночь на 9 марта

Магнитная буря, начавшаяся на Земле в ночь на 9 марта, завершилась. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца при Институте космических исследований и Институте солнечно-земной физики РАН.

По информации ученых, мощность произошедшей на планете магнитной бури была слабой. Соответствующий показатель не поднимался выше категории G1, которая является первой из пяти.

В материале отмечается, что к текущему моменту магнитосфера Земли уже стабилизировалась.

При этом специалисты предупредили, что уже в ночь на 10 марта на планете может произойти еще одна магнитная буря. Ее мощность также не должна оказаться выше категории G1.

23 февраля российские ученые назвали ошибочным популярное мнение, согласно которому шапочка из фольги способна защитить человека от негативного воздействия магнитных бурь.

Как сказал профессор РАН Сергей Богачев, любые предметы из металла способны экранировать электромагнитные волны. В том числе это касается фольгированных головных уборов. При этом магнитные поля не поддаются экранированию металлами, поэтому ношение шапочек из фольги в данном случае бесполезно.

Ранее физик Татьяна Мачнева рассказала «Газете.Ru», влияют ли магнитные бури на медицинскую технику.