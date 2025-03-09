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Разработан передовой способ по защите человека от космической радиации

NASA: инъекции митохондрий позволят вылечить астронавтов от лучевой болезни
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Shutterstock

Американский научный стартап MitoMars разработал новый метод защиты от радиации экипажей будущих космических миссий. Он основан на обновлении митохондрий — структур, обеспечивающих энергией клетки организма. Об этом сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

Митохондрии играют ключевую роль в производстве энергии и других клеточных процессах, таких как апоптоз (запрограммированное разрушение клеток). Однако они крайне уязвимы к радиации. В отличие от ядерной ДНК, митохондриальная ДНК не имеет эффективных механизмов восстановления, что делает ее одной из первых мишеней для повреждений.

Идея проекта заключается в создании «резервного запаса» митохондрий для астронавтов. Перед полетом у членов экипажа возьмут образцы митохондрий, которые затем будут храниться в защищенном контейнере. Если во время миссии митохондрии в организме астронавта будут повреждены радиацией, их можно будет заменить резервные.

Подход аналогичен практике накопления собственной крови перед операцией, чтобы минимизировать риски отторжения. В случае с MitoMars «запасные» митохондрии будут находиться в космосе вместе с астронавтами, защищенные от радиации.

На начальном этапе ученые планируют в лаборатории подвергнуть человеческие клетки воздействию радиации, а затем восстановить их функции заместительной митохондриальной терапии.

Если результаты, окажутся успешным, следующим шагом станет разработка протокола для использования в космических миссиях.

По словам ученых, MitoMars имеет потенциал не только для космических исследований, но и для лечения пациентов, пострадавших от радиации на Земле.

Ранее исследователи создали гель для защиты от космической радиации.

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