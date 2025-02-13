В Бельгии разработали гель для защиты от космической радиации

ЕSА: гель для поглощения и удержания воды защитит от космической радиации

Ученые из Гентского университета разработали 3D-печатный гидрогелель для защиты от космической радиации. Эффект материала обусловлен функционированием водорода, который замедляет поток частиц высокой энергии. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (European Space Agency, ESA).

Известно, что астронавты, находясь в космосе, подвергаются высоким уровням радиации. Вне земной атмосферы и магнитного поля они получают дозу радиации, эквивалентную годовой дозе на Земле. Это становится особенно актуальной проблемой для будущих миссий, таких как полеты на Марс.

Ученые объяснили, что радиация — это вид излучения, который изменяет физическое состояние атомов или атомных ядер, превращая их в электрически заряженные ионы или продукты ядерных реакций. Вода давно используется как эффективный барьер для защиты от радиации благодаря своей плотности и высокому содержанию водорода, который замедляет заряженные частицы.

Однако использование воды в свободном состоянии в космосе затруднено — контейнеры занимают много места, а утечка может повредить оборудование.

Новый материал, основанный на суперабсорбирующих полимерах (SAP), поможет решить эту проблему. Созданный учеными гидрогель способен поглощать объем жидкости, в сотни раз превышающий его собственный вес. Благодаря уникальной форме гель предотвращает утечки даже в том случае, если материал повреждается.

3D-печать этих материалов позволяет создавать защитные элементы любой формы. Руководитель проекта Петер Дебруэл отметил, что безопасность и эффективность нового метода уже подтверждены, и следующим шагом станет внедрение технологии в промышленное производство. Планируется внедрение гидрогелевых вставок в скафандры и элементы защиты различных компонентов космических кораблей.

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