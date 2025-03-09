Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли способ создать растениях, устойчивые к экстремальным морозам

UU: белок PORCUPINE защищает растения от низких температур
close
Shutterstock/FOTODOM

Шведские ученые из Университета Умео (UU) выяснили, каким образом растения приспосабливаются к сильным морозам. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Растения, в отличие от животных, не могут перемещаться в поисках укрытия от холода. Их выживание изысканий от способности адаптироваться на клеточном уровне. До сих пор большинство исследований было сосредоточено на молекулах, таких как аминокислоты и сахара, которые предотвращают замерзание клеток.

В новом исследовании команда обнаружила белок под названием PORCUPINE, играющий важную роль в защите растительности от низких температур. Соединение нашли благодаря изучению мутантных растений, которые стали чрезвычайно чувствительными к холоду.

При нормальной температуре эти побеги выглядят обычными, но даже небольшое понижение температуры до 16 °C приводит к серьезным изменениям: укорачиваются корни, увеличивается плотность корневых волосков, а розетки листьев становятся значительно меньше.

Ученые выяснили, что PORCUPINE участвует в процессе сплайсинга РНК — механизме, который определяет, какие белки будут синтезированы в клетке.

«Сплайсинг действует как центральный узел, контролирующий поток информации от ДНК к РНК. Это критически важно для адаптации растений к изменениям температуры», — объяснила руководитель исследования, докторант UU Варвара Дикая.

Специалисты обнаружили, что при похолодании количество РНК PORCUPINE в клетках увеличивается, что указывает на рост производства этого белка. Кроме того, PORCUPINE входит в состав сплайсосомы — молекулярного комплекса, который модифицирует РНК перед синтезом белков.

Команда также идентифицировала несколько генов, регулируемых PORCUPINE, которые играют важную роль в реакции растений на холод.

По словам авторов открытия, их находка открывает возможности для создания сельскохозяйственных культур, устойчивых к сильным заморозкам.

Ранее ученые узнали, как агава переносит крайне засушливый пустынный климат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами