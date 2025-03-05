Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли, как растение агава переносит экстремальную засуху

Applied Optics: особые углеводы помогают агаве выживать при засухе
close
Дмитрий Знаменский/РИА Новости

Внешний слой листьев агавы замедляет испарение влаги, а углеводы в структуре растения действуют как молекулярные губки, удерживающие воду. Это позволяет суккуленту выживать при экстремальной засухе. К таким выводам пришли ученые из США и Мексики. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Optics.

Агава, хорошо известная в качестве ключевого ингредиента текилы, хорошо удерживает воду в крайне засушливых условиях. Она относится к суккулентам — многолетним растениям засушливых мест (ксерофитам), способным создавать резервные запасы влаги в тканях вегетативных органов.

Ученые задались целью выяснить, как этим растениям удается экономно использовать воду. Исследователи использовали терагерцовую спектроскопию и визуализацию для измерения уровня гидратации в тканях растения. Они также составили карту распределения воды внутри суккулента для изучения того, как углеводы удерживают воду на молекулярном уровне.

Оказалось, что внешний слой листьев агавы действует как защитный барьер, сокращающий потерю влаги. За увлажнение растения изнутри отвечают фруктаны — полисахариды из фруктозы и глюкозы. Они обладают исключительной способностью притягивать и удерживать молекулы воды вокруг себя. По словам ученых, разветвленная химическая структура фруктанов образует своего рода пористую губку, на которой может сохраняться влага.

«Понимание того, как растения адаптируются к засушливым условиям, может привести к совершенствованию методов ведения сельского хозяйства и выращивания культур, которым требуется меньше воды», — объяснила Моника Ортис-Мартинес, сотрудник Центра оптических исследований (CIO) в Мексике.

Ранее были названы растения, которые привлекают комаров и помогают им выживать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами