Видение насекомых вдохновило ученых на новый метод мониторинга глубоких тканевых процессов

Исследователи из Израильского технологического института представили инновационный метод отслеживания молекулярных процессов в тканях. Новая технология, вдохновленная зрением насекомых, может стать прорывом в персонализированной медицине, диагностике рака и раннем выявлении заболеваний. Работа опубликована в журнале Advanced Materials (AM).

Разработанный метод, названный химической томографией, анализирует летучие органические соединения (ЛОС), содержащиеся в выдыхаемом воздухе, слюне и поте. Эта технология позволяет в реальном времени отслеживать изменения в тканях без их повреждения.

Система, использующая графен и искусственный интеллект, работает подобно сложному глазу насекомых. Сенсоры улавливают малейшие изменения на молекулярном уровне, а ИИ анализирует и интерпретирует полученные данные.

Метод был протестирован на ткани молочной железы, позволив динамически отслеживать переход здоровых клеток в злокачественные. Ученые выявили шесть биохимических путей, ответственных за производство 12 типов ЛОС, потенциальных маркеров заболевания.

По словам профессора Хоссама Хайка, ведущего автора исследования, этот метод не ограничивается онкологией: он может использоваться для диагностики заболеваний почек, мозга и печени, а также передавать данные о состоянии тканей на внешние устройства в режиме реального времени.

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