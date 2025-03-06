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Крошечный морской слизняк поможет в борьбе с климатическими изменениями

Ecosphere: морской моллюск поможет восстановить прибрежные экосистемы
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Jack Pokoj/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Университета Чепмена обнаружили, что крошечный морской слизень Phyllaplysia taylori, обитающий у западного побережья США, может стать важным союзником в восстановлении морских экосистем. Этот моллюск обладает уникальной устойчивостью к теплу и высокой генетической изменчивостью, что делает его перспективным видом для защиты прибрежных водорослевых лугов. Работа опубликована в журнале Ecosphere.

Прибрежные экосистемы играют ключевую роль в природе: они служат нерестилищами для рыб, накапливают углерод, защищают берега от разрушительных волн и снижают уровень кислотности океана. Однако глобальное потепление и промышленная деятельность приводят к их деградации.

Морские слизни помогают сохранять здоровье этих экосистем, очищая растения от водорослей, которые препятствуют фотосинтезу. Повышение температуры воды ускоряет рост этих водорослей, что делает «уборку» еще более важной.

Несмотря на отсутствие личиночной стадии, позволяющей путешествовать по течениям, слизни сохраняют генетическое единство от штата Вашингтон до залива Морро в Калифорнии. Эта особенность позволяет моллюскам адаптироваться к изменяющимся условиям и обеспечивать стабильность экосистем.

Ученые предлагают активно использовать P. taylori в проектах по восстановлению морских экосистем. В отличие от других видов, находящихся под угрозой из-за изменения климата, этот слизень способен поддерживать экосистемы в долгосрочной перспективе.

«Эта крошечная улитка выполняет колоссальную экологическую работу и продолжит делать это в условиях меняющегося климата. Теперь наша задача – использовать ее потенциал в восстановлении экосистем», — отметил ведущий автор исследования доктор Ришель Таннер.

Ранее ученые выяснили,что морские выдры страдают из-за близости людей.

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