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Названы витамины, с которыми не сочетается добавка Омега-3

Гастроэнтеролог Ермакова: Омега-3 не сочетается с кальцием, железом и хромом

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Омега-3 не стоит принимать с таким добавками, как кальций, железо, хром и медь. Они мешают усваиваться полиненасыщенной жирной кислоте, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ермакова.

По словам врача, суточная норма Омега-3 содержится примерно в 2 кг рыбы или морских продуктов. Употреблять их в таких количествах сложно, поэтому Омега-3 должна употребляться дополнительно в форме пищевых добавок.

«Чтобы прием не был бессмысленным, не стоит пренебрегать правилами приема и не учитывать совместимость Омега-3 с другими витаминными комплексами. Омега-3 совсем не сочетается с кальцием, железом, медью и хромом. Отлично Омега-3 сочетается с витаминами Е и К, витаминами группы В (В2, В6, В12), Q10, лецитином и фолиевой кислотой. Нейтральное взаимодействие имеет с витаминами А, С, В, селеном и магнием», – рассказала врач.

Как отметила Ермакова, принимать добавку следует после еды, спустя 30 минут. Капсулы и таблетки не разжевывают, а глотают, запивая большим количеством воды.

«Поскольку избыток Омега -3 также вреден для организма, как и его недостаток, если и выбирать БАДы, то только после консультации с врачом. Покупать самые дешевые - может быть опасно для здоровья, так как концентрация активного вещества в добавках может отличаться от заявленной и быть гораздо выше терапевтической дозы. При этом необходимо следить за дозировкой, чтобы избежать побочных эффектов», – заключила врач.

Ранее стало известно, что в Якутии заболеваемость ревматоидным артритом больше, чем в Москве, в 11 раз.

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