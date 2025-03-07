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В глубинах океана нашли тысячи новых видов микробов

Cell: в глубинах океана обнаружили новых 7564 вида микробов
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unsplash.com

Ученые из Китая обнаружили 7564 вида микробов в самой глубокой части океана, известной как хадальная зона. Большинство из них ранее были неизвестны науке. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Исследователи обнаружили уникальные микроорганизмы на глубине океана, где жизнь процветает в условиях, максимально удаленных от привычного мира. Хадальная зона находится на глубине от шести до 11 километров от поверхности воды. Она характеризуется сверхвысоким давлением, огромным температурным разрывом, отсутствием света и уникальной химической средой.

Ученые совершили 33 погружения в одну из таких зон с помощью пилотируемого подводного аппарата. Изучив образцы отложений и воды, они обнаружили 7564 вида микробов, почти 90% из которых были для науки новыми. Этот микробиом не только отличался невероятным разнообразием, но и был адаптирован к низким температурам, высокому давлению и дефициту питательных веществ.

По словам ученых, эти микроорганизмы используют две разные стратегии выживания. Одни имеют упрощенные геномы, что позволяет им эффективно справляться с экстремальными условиями. Другие же обладают более крупными геномами, что дает им универсальность в адаптации и возможность использовать более широкий спектр веществ в качестве пищи.

Также оказалось, что микробы предпочитают прикрепляться к определенным уголкам и щелям в океанских глубинах, формируя уникальные сообщества, которые почти не пересекаются друг с другом. В самых глубоких слоях воды микробы склонны к сотрудничеству — они образуют защитные биопленки и «обмениваются» питательными веществами.

Ранее ученые предложили «загрязнить» МКС микробами ради здоровья экипажа.

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