Ученые предложили «загрязнить» МКС микробами ради здоровья экипажа

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего пришла к выводу, что слишком стерильная среда на Международной космический станции (МКС) может быть одной угроз для здоровья людей на ее борту. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Команда проанализировала 803 образца с поверхностей МКС, что в 100 раз больше, чем в предыдущих подобных работах.

Специалисты обнаружили, что микробное сообщество на станции в основном состоит из бактерий, принесенных людьми, а также химикатов из чистящих средств. При этом разнообразие микробов на МКС оказалось значительно ниже, чем в большинстве искусственных сред на Земле, таких как дома или больницы.

«Микробные сообщества на МКС больше похожи на те, что встречаются в изолированных промышленных средах, чем на естественные микробные экосистемы», — отметил соавтор исследования Родольфо Салидо.

Астронавты часто сталкиваются с проблемами здоровья, такими как кожная сыпь, воспаления и ослабление иммунитета. Ученые предполагают, что это может быть связано с недостатком естественных микробов, которые играют важную роль в поддержании иммунной системы. На Земле контакт с почвой, водой и другими природными источниками микроорганизмов помогает укреплять здоровье, но на МКС такие условия отсутствуют.

Исследователи предлагают намеренно увеличить микробное разнообразие на космических станциях, добавив полезные микроорганизмы из почвы и воды. Это может улучшить здоровье экипажа, не нарушая гигиенических норм. Они сравнивают это предложение с положительным эффектом садоводства, которое укрепляет иммунную систему.

Ранее ученые выяснили, что долгое пребывание в невесомости ослабляет сердечную мышцу.