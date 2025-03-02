Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые предложили «загрязнить» МКС микробами ради здоровья экипажа

Cell: стерильность МКС вызывает иммунную дисфункцию и воспаления у астронавтов
close
NASA

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего пришла к выводу, что слишком стерильная среда на Международной космический станции (МКС) может быть одной угроз для здоровья людей на ее борту. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Команда проанализировала 803 образца с поверхностей МКС, что в 100 раз больше, чем в предыдущих подобных работах.

Специалисты обнаружили, что микробное сообщество на станции в основном состоит из бактерий, принесенных людьми, а также химикатов из чистящих средств. При этом разнообразие микробов на МКС оказалось значительно ниже, чем в большинстве искусственных сред на Земле, таких как дома или больницы.

«Микробные сообщества на МКС больше похожи на те, что встречаются в изолированных промышленных средах, чем на естественные микробные экосистемы», — отметил соавтор исследования Родольфо Салидо.

Астронавты часто сталкиваются с проблемами здоровья, такими как кожная сыпь, воспаления и ослабление иммунитета. Ученые предполагают, что это может быть связано с недостатком естественных микробов, которые играют важную роль в поддержании иммунной системы. На Земле контакт с почвой, водой и другими природными источниками микроорганизмов помогает укреплять здоровье, но на МКС такие условия отсутствуют.

Исследователи предлагают намеренно увеличить микробное разнообразие на космических станциях, добавив полезные микроорганизмы из почвы и воды. Это может улучшить здоровье экипажа, не нарушая гигиенических норм. Они сравнивают это предложение с положительным эффектом садоводства, которое укрепляет иммунную систему.

Ранее ученые выяснили, что долгое пребывание в невесомости ослабляет сердечную мышцу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами