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В России появилась возможность создать передвижной интернет в машине

В МФТИ создали передвижной интернет для использования на транспорте
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Инженеры МФТИ ведут работу по созданию отечественного терминала спутниковой связи. Устройство можно использовать для обеспечения связи и интернета на транспорте, в том числе морском, автомобильном и железнодорожном, а в будущем — беспилотниках. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МФТИ.

Разработчики ориентируются на спутники, находящиеся на средних орбитах, которые требуют сложного управления антеннами. Для этого в МФТИ разработали многолучевые фазированные антенные решетки, позволяющие без прерывания связи переключаться между спутниками.

«Спутники, которые летают на средних и низких орбитах, дают большую скорость интернета, но и двигаются довольно быстро, поэтому диаграммы, направляемые на космический аппарат, должны управляться. Для этого мы делаем фазированные антенные решетки, которые позволяют управлять диаграммой направленности. Вторая задача — сделать так, чтобы лучей, направляемых на спутник, было много, и они успевали каждый раз подключаться к следующему космическому аппарату. Поэтому мы разрабатываем систему, которая позволяет бесшовно переключаться между спутниками без фактической потери связи для пользователя. Такой алгоритм называется «мягким» хэндовером», — рассказал «Газете.Ru» главный научный сотрудник, заведующий лабораторией радиофотоники МФТИ Дмитрий Филонов.

Сейчас ученые находятся на стадии разработки макетов терминала, которые продемонстрируют основные характеристики системы. Первые испытания запланированы на осень 2025 года.

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