Врач назвала причины кратковременного снижения зрения

Временное снижение зрения может указывать на скачки сахара в крови и другие не офтальмологические патологии, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог клиники 3Z Лидия Садулаева.

«Кратковременные нарушения зрения, которые проходят быстро и самостоятельно, как правило не связаны с офтальмологическими патологиями. И проходят самостоятельно в течение получаса. Вызвать кратковременные проблемы со зрением может резкое изменение концентрации глюкозы в крови. Это обусловлено изменением кривизны хрусталика. Поэтому ухудшение состояния при прогрессировании сахарного диабета может вызвать развитие временной близорукости, которая обратима, если уровень глюкозы в крови нормализуется или становится значительно ниже», – объяснила Садулаева.

Также нужно исключить такие заболевания, как мигрень, которая помимо болевых ощущений может вызывать мерцание в глазах или временную потерю зрения. Нарушение мозгового кровообращения тоже может вызывать двоение в глазах или потерю зрения на один глаз. Без медицинского обследования правильно оценить тяжесть состояния невозможно, поэтому в этом случае лучше сразу обратиться к врачу.

«Но чаще всего размытость зрения может быть вызвана длительным использованием экрана компьютера или телефона. При продолжительном и непрерывном использовании любого гаджета глаза перенапрягаются. Это связано с тем, что при использовании яркого экрана человек начинает реже моргать, что приводит к уменьшению выделения и повышению испаряемости слезной жидкости», — отметила врач.

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