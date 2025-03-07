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Названы опасные для сердца витамины и БАДы

Врач Шубитидзе: витамин Е в больших количествах может спровоцировать инсульт

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Некоторые витамины в больших количествах могут навредить сердечно-сосудистой системе. Например, при переизбытке в организме витамина Е повышается риск развития инсульта, рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог Флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Иосиф Шубитидзе.

«Витамин E в больших дозах может представлять опасность для сердца. Исследования показали, что избыточный прием витамина E может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Это связано с тем, что витамин E может влиять на свертываемость крови и негативно отражаться на состоянии сосудистой системы. Также токсичными являются высокие дозы витамина А. Его избыток может проявляться в виде повышения артериального давления и нарушения регуляции сердечной деятельности. Важно помнить, что витамин A лучше получать из натуральных источников, таких как овощи и фрукты (например, морковь, шпинат, сладкий картофель), а не из добавок», — объяснил врач.

Избыток омега-3, хотя это не витамин, тоже может навредить. При большом количестве он способствует нарушению сердечного ритма и проведения импульсов между кардиомиоцитами (мышечными клетками сердца).

«Еще одна популярная добавка — калий. Это жизненно важный микроэлемент, который играет ключевую роль в функционировании сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать сердечный ритм и поддерживать нормальное кровяное давление. Высокий уровень калия может вызвать серьезные сердечные аритмии и даже остановку сердца», – рассказал врач.

Важно помнить, что перед началом приема любых добавок, особенно если есть проблемы с сердцем, лучше проконсультироваться с врачом.

Ранее врач рассказал, в каком случае чувство горечи во рту указывает на заражение лямблиями.

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