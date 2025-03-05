Астрономы впервые запечатлели рождение лун вокруг молодых планет

Астрономы Университета Аризоны с помощью передового адаптивного оптического инструмента MagAO-X получили беспрецедентно детальные снимки молодых планет, формирующих спутники. Работа опубликована в журнале The Astronomical Journal (AstroJournal).

Исследователи наблюдали две молодые планеты в системе PDS 70, расположенной в 370 световых годах от Земли. Возраст звезды всего 5 миллионов лет — это «младенчество» по космическим меркам. Ученые считают, что Солнечная система в прошлом могла выглядеть аналогично.

В ходе наблюдений были зафиксированы компактные кольца пыли вокруг этих молодых планет, которые, вероятно, станут основой для формирования спутников. Кроме того, наблюдения выявили неожиданные изменения яркости планет, что свидетельствует о турбулентных процессах, происходящих в системе.

MagAO-X использует зеркало, изменяющее форму 2 тысячи раз в секунду, чтобы устранять искажения атмосферы. Это позволяет получать изображения, превосходящие по четкости снимки телескопов Хаббл и Джеймс Уэбб.

PDS 70 окружена гигантским диском из газа и пыли, но в нем есть широкая «проплешина» — признак того, что планеты расчистили себе путь.

«Массивные планеты ведут себя как пылесосы, поглощая газ и создавая разрывы в диске», — объяснил ведущий автор исследования Лэрд Клоуз.

При этом планеты PDS 70 b и PDS 70 c еще продолжают расти. Они всасывают водород из окружающего облака, что приводит к свечению в спектре водорода. Интересно, что одна из планет резко потускнела в пять раз, а другая, наоборот, стала вдвое ярче всего за три года.

«Одна из планет словно села на диету, а другая, наоборот, устроила пир из водорода», — пошутил Клоуз.

Теперь ученые планируют искать похожие системы у других молодых звезд. Эти наблюдения показывают, насколько важны наземные телескопы: на Земле можно строить зеркала большего размера, чем в космосе, что дает преимущество в четкости снимков.

«Мы на пороге открытия новых миров, и MagAO-X помогает нам заглянуть в прошлое Вселенной», — подчеркнул один из исследователей Джаред Мейлс.

Ранее астрономы обнаружили загадочный радиовсплеск в неожиданном месте.