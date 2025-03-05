Ученые выяснили как замалчивание мнения меняет поведение

Носители непопулярного мнения по спорным вопросам не только избегают обсуждения своих взглядов, но и начинают вести себя вразрез со своими убеждениями, показало исследование ученых из Университета штата Огайо. Работа опубликована в журнале Journal of Environmental Psychology (JEP).

В эксперименте приняли участие 248 студентов, которых попросили высказать свое отношение к расширению вегетарианского питания в университетских столовых. Затем они должны были обсудить эту тему с другими студентами, которые были помощниками исследователей. Эти студенты представляли либо мнение большинства, либо мнение меньшинства.

Результаты показали, что те, кто чувствовал себя в меньшинстве, избегали подробных объяснений своих взглядов и использовали уклончивые тактики – выражали неуверенность, безразличие или переводили разговор на другую тему.

Но самое удивительное – после разговора их поведение изменялось. В ходе теста на поддержку вегетарианского меню они действовали так же, как сторонники большинства, даже если изначально были против идеи.

Соавтор исследования, профессор Николь Синтов, подчеркивает, что замалчивание непопулярных мнений создает иллюзию их незначительности.

Если люди не выражают свое мнение, кажется, что оно исчезает. Общественное мнение становится однородным, а несогласные начинают вести себя как большинство. Это замыкает круг: люди все больше боятся высказываться, а доминирующая точка зрения укрепляется.

Исследователи призывают не бояться обсуждать спорные темы, даже если это вызывает дискомфорт. Тем, кто в меньшинстве, важно заявлять о своих взглядах, чтобы поддерживать разнообразие мнений. Тем, кто в большинстве, нужно учиться слушать несогласных – это залог здорового диалога в обществе.

«Обсуждение должно быть двусторонним процессом. Нам нужно больше открытого и цивилизованного общения», – заключила Синтов.

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