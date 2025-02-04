В России создали новые препараты против системного артрита

Ученые Сеченовского Университета проведут клинические исследования двух новых генно-инженерных препаратов для борьбы с ювенильным системным артритом, сообщили «Газете.Ru» в Первом МГМУ им. Сеченова.

Сейчас идет исследование препарата олокизумаба. Это совершенно новая молекула – моноклональное антитело к провоспалительному интерлейкину-6.

«У нас уже закончился первый этап исследования среди детей с преимущественно суставным поражением. У них олокизумаб показал высокую эффективность и безопасность. А теперь мы начнем исследование у детей с юношеским артритом с системным началом – самой редкой и наиболее тяжелой формой заболевания, которое сопровождается температурой и бешеной воспалительной активностью, опасной для жизни. Интерлейкин-6 – это как раз центральный цитокин, участвующий в развитии этого варианта заболевания, так что воздействовать нужно именно на него», – сообщила заведующая кафедрой педиатрии и детской ревматологии Первого МГМУ Екатерина Алексеева.

Также ученые проведут клинические испытания отечественного биоаналога уже существующего зарубежного препарата — моноклонального антитела к рецептору интерлейкина-6.

Ювенильный артрит — это генетически детерминированное заболевание, то есть у пациентов есть поломки в генах, регулирующих работу иммунной системы, — в итоге она распознает клетки организма как врагов. Им болеют 20 тысяч детей в России. Если заболевание не лечить, оно может разрушить суставы, привести к слепоте и поразить практически все органы. В то же время препаратов, подходящих для терапии самого тяжелого варианта ювенильного артрита – системного, – очень мало.

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