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Назван скрытый провокатор инсульта у молодых женщин

Neurology: хронический стресс повышает риск инсульта у молодых женщин на 78%
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Shutterstock

Ученые из Хельсинкской университетской больницы (Финляндия) установили, что у молодых женщин (в возрасте до 49 лет) хронический стресс часто провоцирует инсульт. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 426 взрослых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет, перенесших ишемический инсульт без известной причины. Ученые проанализировали историю болезни каждого участника и оценили их уровень стресса с помощью специализированного опросника. Чтобы отличить острый стресс от хронического, за психологическим состоянием добровольцев наблюдали в течение месяца. Дополнительно в исследование была включена подгруппа здоровых участников.

Результаты показали, что женщины, перенесшие инсульт, чаще подвергались как минимум умеренного воздействию стресса. У 46% добровольцев женского пола, переживших это опасное сосудистое событие, наблюдался умеренный или высокий уровень стресса. В подгруппе без сердечно-сосудистых заболеваний только у 33% людей выявили хроническое нервное перенапряжение.

После учета сопутствующих факторов, таких как уровень образования, потребление алкоголя и артериальное давление, исследователи установили, что у женщин умеренный стресс был связан с повышением риска инсульта на 78%, а сильный стресс — на 6%. При этом психоэмоциональное напряжение не влияло на вероятность инсульта у мужчин.

Ранее было названо медицинское обследование, которое нужно пройти в молодости.

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