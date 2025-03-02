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Названо медицинское обследование, которое нужно пройти в молодости

Daily Mail: уровень холестерина в крови нужно отслеживать с 20 лет
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Начиная с двадцатилетнего возраста нужно регулярно отслеживать уровень холестерина в крови. Такие меры помогут избежать болезней сердца и предотвратить повреждение сосудов в зрелые и поздние годы. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский кардиолог Крис Гейл.

Доктор Гейл объяснил, что холестерин — это жироподобное вещество, необходимое для здоровья. Его основная задача — обеспечивать стабильность, прочность и проницаемость клеточных мембран; он относится к их главным структурным элементам. Также холестерин участвует в выработке некоторых гормонов и синтезе витамина D.

Тем не менее, один из типов переносчиков холестерина — липопротеины низкой плотности (ЛПНП) могут оседать на стенках артерий, повышая риск сердечного приступа и инсульта. Хотя высокий уровень ЛПНП часто встречается у пожилых, у молодых такая патология может протекать бессимптомно. Особенно высокому риску подвергаются люди с наследственной гиперхолестеринемией (ГХС).

По словам врача, за концентрацией холестерина в крови нужно начинать следить уже с двадцатилетнего возраста. Это позволит предотвратить потенциальную опасность для здоровья в будущем и уберечь сосуды от повреждений, которые накапливаются с годами.

Ранее был назван метод проверки зрения в домашних условиях после 40 лет.

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