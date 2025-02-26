Названы три полезных альтернативы яйцам на завтрак

Соевый сыр тофу, творог и чечевица могут заменить богатые белком куриные яйца на завтрак. Об этом изданию Health News рассказала диетолог Далия Бейдун из Университета Род-Айленда (США).

По словам врача, мясо и яйца выступают одними из основных источников белка в рационе. Последние быстро готовятся и легко усваиваются, однако могут быстро надоесть.

Бейдун предлагает разнообразить рацион тофу — растительным продуктом, получаемым из соевых бобов. По консистенции и технологии приготовления тофу похожий на мягкий сыр. Диетолог отметила, что этот продукт богат не только белком, но и клетчаткой, а также полезными жирами. Тофу можно обжарить на сковороде или съесть с кусочком хлеба и зеленью.

Другим вариантом быстрого полезного завтрака выступает чечевица. Она содержит около 18 граммов белка на чашку. Диетолог отметила, что эту крупу, в отличие от других типов бобовых, не нужно предварительно замачивать. Чечевицу достаточно потушить и приправить по вкусу, чтобы блюдо получилось полноценным.

Третьей альтернативой выступает творог. В этом продукте содержатся и белки, и жиры, поэтому блюдо нужно сбалансировать, добавив углеводных продуктов. Для сладкого варианта блюда подойдут фрукты, а помидоры, огурцы и оливки помогут превратить творог в салат в средиземноморском стиле.

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