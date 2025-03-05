Самый распространенный анаболик бодибилдеров повышает холестерин

Спортсмены, особенно бодибилдеры, злоупотребляют анаболическими стероидами, в частности тренболоном, для более активного роста мышечной массы и ее увеличения. Это может привести к повышению уровня плохого холестерина в крови, рассказал «Газете.Ru» эксперт по превентивной медицине, эндокринолог и андролог Европейского Медицинского Центра (EMC) Георгий Мсхалая.

Анаболические стероиды — это вещества, которые образуются из холестерина и ускоряют синтез или обновление разных клеток и тканей в организме. В частности, они оказывают влияние на мышечную массу.

«Злоупотребление анаболическими стероидами ведет к изменениям в процессе синтеза холестерина, и, соответственно, сильному снижению липопротеидов высокой плотности. Другими словами, уменьшается количество «хорошего» холестерина, увеличивается риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых катастроф. Также может увеличиваться внутричерепное давление, появляться отечность и нарушаться функции печени. Среди негативных последствий также высыпания, активное выпадение волос на голове, нарушение функции сердца», — рассказал врач.

По его словам, бодибилдеры превышают адекватные дозировки в 5-10 раз, а это чревато бесплодием, как мужским, так и женским.

«Для женщин это также опасно избыточной маскулинностью, которая случается из-за изменений в голосе, увеличении количества волос на лице и теле, а также повышенным выпадением волос. Еще один негативный эффект злоупотребления анаболическими стероидами для мужчин — гинекомастия, то есть увеличение груди, которое может переродиться в рак молочной железы», — добавил доктор.

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