Назван простой способ снизить риск диабета

Ученые из Технологического института Иллинойса доказали, что ежедневное употребление двух чашек свежего манго может значительно снизить уровень инсулина и повысить чувствительность к нему у людей с избыточным весом и хроническим воспалением. Эти результаты подчеркивают важность простых изменений в питании для снижения риска диабета 2-го типа и улучшения здоровья сердца. Работа опубликована в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие 48 человек в возрасте от 20 до 60 лет с избыточным весом и признаками хронического воспаления. Участников разделили на две группы. Одна группа ела свежие манго (сорта Kent и Keitt). Другая – аналогичный по калориям десерт (итальянский лед, похожий на сорбет).

После четырех недель у тех, кто ел манго, наблюдалось снижение инсулинорезистентности (по модели HOMA-IR), улучшение работы поджелудочной железы и способности организма регулировать уровень сахара в крови и снижение концентрации инсулина в ответ на нагрузочный тест с глюкозой (OGTT).

В контрольной группе подобных изменений не произошло, а вес участников даже немного увеличился, в отличие от группы, потреблявшей манго. По словам профессора пищевых наук и питания Индики Эдирисингхе, эти результаты развенчивают миф о том, что манго может способствовать набору веса и диабету из-за высокого содержания сахара.

«Мы видим, что манго не только не приводит к увеличению веса, но и может улучшать контроль уровня сахара в крови благодаря своим антиоксидантным свойствам», – отметил Эдирисингхе.

По мнению ученых, открытие подтверждает, что включение свежих фруктов, в частности манго, в рацион способствует поддержанию здоровья сердца, управлению весом и контролю уровня сахара в крови.

Ранее ученые выяснили, зачем мы кормим кишечные микробы сахаром.