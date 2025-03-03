Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили,зачем мы кормим кишечные микробы сахаром

CM: раскрыт новый механизм симбиоза человека и кишечных бактерий
close
Unsplash

Исследователи из Университета Кобе обнаружили, что глюкоза, выделяемая в кишечник, перерабатывается бактериями в короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) — соединения, играющие ключевую роль в обмене веществ и поддержании здоровья кишечника. Работа опубликована в журнале Communications Medicine (CM).

До сих пор считалось, что КЦЖК образуются в результате ферментации неперевариваемых пищевых волокон микробиотой кишечника. Однако профессор Ватару Огава и его команда выяснили, что бактерии могут использовать и другой источник — глюкозу, которая выделяется в тонкий кишечник.

«Мы обнаружили, что выделение глюкозы в кишечник — это не просто редкое явление у пациентов, принимающих метформин (препарат для лечения диабета), а универсальный физиологический процесс у всех животных», — объяснил Огава.

Исследование показало, что глюкоза выделяется в тонкую кишку, после чего перемещается по пищеварительному тракту, достигая толстого кишечника и прямой кишки. Там она перерабатывается бактериями в КЦЖК.

Ученые применили методы биовизуализации и молекулярного анализа, позволяющие отследить путь глюкозы в организме. Эксперименты на мышах и людях подтвердили, что даже без приема метформина некоторое количество сахара выделяется в кишечник, а сам препарат увеличивает этот процесс почти в четыре раза.

«Мы стоим на пороге новых открытий. Понимание молекулярных механизмов этого процесса и его влияния на организм может привести к созданию инновационных методов лечения», — добавил Огава.

Ранее стало известно, какие орехи помогут в борьбе с раком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами