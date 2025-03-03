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Астрономы обнаружили загадочный радиовсплеск в неожиданном месте

AJL: найден источник радиовсплеска 20190208A
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Международная группа ученых проследила происхождение быстрого радиовсплеска 20190208A и выяснила, что он пришел из крошечной тусклой карликовой галактики, находящейся на расстоянии примерно семи миллиардов световых лет от Земли. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Быстрые радиовсплески — это кратковременные, но невероятно мощные выбросы радиоволн, которые за миллисекунду выделяют энергию, эквивалентную энергии 500 миллионов Солнц. Большинство из них происходят лишь однажды, что затрудняет их изучение. Однако некоторые из них повторяются, как, например, 20190208A.

«Ранее считалось, что источниками быстрых радиовсплесков служат массивные звездообразующие галактики, где всплески могли возникать из-за магнетаров, рожденных в результате коллапса звезд, — отметил астроном Данте Хьюитт из Амстердамского университета. — Однако мы обнаружили, что этот всплеск исходит из одной из наименее массивных галактик, что стало для нас большим сюрпризом».

Исследователи зафиксировали три всплеска 20190208A, используя радиотелескопы. Затем они провели глубокие оптические наблюдения, благодаря которым удалось идентифицировать крайне тусклый источник — карликовую галактику.

Галактики, подобные этой, редко содержат значительное количество звезд. Однако они известны тем, что в них формируются самые массивные звезды во Вселенной, которые завершают свою жизнь мощными взрывами сверхновых. Оставшиеся после них магнетары (нейтронные звезды с сильным магнитным полем) могут быть ответственны за повторяющиеся радиовсплески.

«Это открытие позволяет предположить связь между повторяющимися радиовсплесками и массивными звездами, — объяснил Хьюитт. — Не исключено, что остатки этих звезд продолжают посылать мощные радиосигналы во Вселенную».

Несмотря на успех, ученые подчеркивают, что определить точное происхождение радиовсплесков по-прежнему сложно. Для этого нужны как сверхточные радионаблюдения, так и оптические изображения, которые пока доступны лишь для ограниченного числа объектов.

Ранее ученые определили форму Вселенной.

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