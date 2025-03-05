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На Марсе нашли свидетельства существования теплой и влажной среды в прошлом

CEE: марсоход Preservance обнаружил камни с высоким содержанием каолинита
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NASA/JPL-Caltech

Американские ученые из Университета Пердью при участии коллег из других стран нашли доказательства того, что в прошлом Марс был теплой и влажной планетой. Открытие опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Открытие сделали с помощью марсохода NASA Preservance, который обнаружил на Красной планете камни с высоким содержанием каолинита — минерала, образующегося в условиях высокой влажности и при достаточно высоких температурах.

«На Земле каолинит возникает в условиях интенсивных осадков, теплого климата или гидротермальных систем, таких как горячие источники. Обе среды идеальны для жизни, какой мы ее знаем», — уточнили исследователи.

Обнаруженные камни, разбросанные по поверхности кратера Джезеро, содержат не только каолинит, но и шпинель — минерал, который может образовываться в магматических или метаморфических условиях.

Ученые пока не уверены, как именно эти минералы взаимодействовали, но их присутствие указывает на сложные геологические процессы, связанные с водой.

Команда также обнаружила более 4000 подобных камней и гальки, что делает находку еще более значимой.

Это открытие может стать ключом к поиску следов древней жизни на Марсе, так как вода является необходимым условием для жизни, какой мы ее знаем. Ученые продолжают изучать эти породы, надеясь раскрыть больше тайн о прошлом Красной планеты и ее потенциальной обитаемости.

Ранее ученые разработали новый способ поиска воды и жизни на других планетах.

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