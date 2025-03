Создан новый способ поиска следов воды и жизни на других планетах

University of Pennsylvania

Международная группа ученых из США и Венгрии разработала новый подход к изучению поверхностей планет. Они выяснили, что разломы на Земле, Марсе и любых других каменистых мирах следуют определенным закономерностям. Эти узоры могут помочь выяснить, была ли на планетах вода и, возможно, жизнь. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда обнаружила, что природа предпочитает одни и те же геометрические модели в совершенно разных условиях — будь то лед, камень или грязь.

«Мы ожидали некоторой последовательности, но степень, в которой поверхности планет организуются в предсказуемые геометрии трещин, была удивительной», — уточнили специалисты.

Исследователи сосредоточились на двумерных сетях трещин, анализируя их с помощью математической модели. Они классифицировали трещины на три типа: Т-образные, X-образные и Y-образные.

Т-образные соединения, напоминающие кирпичную стену, наиболее распространены и встречаются повсеместно. X-образные соединения, связанные с заживлением трещин, пока обнаружены только на Европе. Y-образные соединения, образующие сотовидные узоры, характерны для циклов «влажный-сухой» или перепадов температур.

Ученые разработали модель, которая позволяет «перемотать пленку» и реконструировать эволюцию трещин на поверхности планет. Эта модель уже подтверждена данными о трещинах на Земле, Марсе, Венере и Европе.

Исследователи надеются, что их метод будет использован для поиска мест, где могла существовать вода. Например, обнаружение шестиугольных узоров на Марсе может указывать на повторяющиеся циклы увлажнения и высыхания.

