Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Создан новый способ поиска следов воды и жизни на других планетах

PNAS: трещины на поверхности планет указывают на наличие или отсутствие влаги
close
University of Pennsylvania

Международная группа ученых из США и Венгрии разработала новый подход к изучению поверхностей планет. Они выяснили, что разломы на Земле, Марсе и любых других каменистых мирах следуют определенным закономерностям. Эти узоры могут помочь выяснить, была ли на планетах вода и, возможно, жизнь. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда обнаружила, что природа предпочитает одни и те же геометрические модели в совершенно разных условиях — будь то лед, камень или грязь.

«Мы ожидали некоторой последовательности, но степень, в которой поверхности планет организуются в предсказуемые геометрии трещин, была удивительной», — уточнили специалисты.

Исследователи сосредоточились на двумерных сетях трещин, анализируя их с помощью математической модели. Они классифицировали трещины на три типа: Т-образные, X-образные и Y-образные.

Т-образные соединения, напоминающие кирпичную стену, наиболее распространены и встречаются повсеместно. X-образные соединения, связанные с заживлением трещин, пока обнаружены только на Европе. Y-образные соединения, образующие сотовидные узоры, характерны для циклов «влажный-сухой» или перепадов температур.

Ученые разработали модель, которая позволяет «перемотать пленку» и реконструировать эволюцию трещин на поверхности планет. Эта модель уже подтверждена данными о трещинах на Земле, Марсе, Венере и Европе.

Исследователи надеются, что их метод будет использован для поиска мест, где могла существовать вода. Например, обнаружение шестиугольных узоров на Марсе может указывать на повторяющиеся циклы увлажнения и высыхания.

Ранее ученые добились прорыва в изучении Марса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами