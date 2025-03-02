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Ученые совершили прорыв в изучении Марса с помощью виртуальной модели

Horizon: цифровая симуляция воссоздала историю эволюции марсианского климата
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NASA/JPL-Caltech/AP

Французские ученые из Института Пьера Симона Лапласа совместно с коллегами из других стран создали передовую модель эволюции Марса, способную ответить на один из важнейших вопросов науки: была ли Красная планета когда-либо пригодна для жизни? Исследование опубликовано в научном журнале Horizon.

Марс, как и Земля, сформировался около 4,5 млрд лет назад. Однако, в отличие от нашей планеты, он находится дальше от Солнца и получает меньше солнечной радиации. Тем не менее, геологические данные свидетельствуют о том, что в прошлом Марс обладал более плотной атмосферой, а на его поверхности существовали реки, озера и даже моря. Считается, что около 3–4 млрд лет назад планета потеряла свою атмосферу, что привело к исчезновению жидкой воды.

Текущие климатические модели Марса предоставляют лишь «моментальные снимки» его состояния в определенные периоды.

Новая модель, разрабатываемая командой, сможет имитировать эволюцию планеты на протяжении тысяч или даже миллионов лет, учитывая такие факторы, как изменение наклона оси Марса, состав атмосферы, вулканическую активность и столкновения с астероидами.

«Мы можем смоделировать, как ледники и озера формировались и исчезали, как менялся климат под влиянием различных факторов», — объяснил руководитель исследования Франсуа Форже.

Понимание климатической истории Марса не только раскроет тайны прошлого планеты, но и поможет ученым определить условия, необходимые для возникновения жизни за пределами Земли. Это особенно актуально для поиска обитаемых планет в других звездных системах.

Исследователи надеются, что их работа станет важным шагом в изучении не только Марса, но и других миров, где когда-то могла существовать жизнь.

Ранее молодой возраст ледяной шапки на северном полюсе Марса удивил ученых.

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