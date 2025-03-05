Развеян популярный миф о женском фитнесе

JPhysiо: менструальный цикл не влияет на тренировочный процесс у женщин

Ученые из Университета Макмастера подвергли сомнению популярное мнение о том, что силовые тренировки, приуроченные к определенным фазам менструального цикла, способствуют росту мышц и увеличению силы. Результаты исследования опубликованы в Journal of Physiology (JPhysiо).

Методика синхронизации плана тренировок с менструальным циклом стала популярной благодаря активности фитнес-блогеров в интернете. Новый тренд спровоцировал появление различных приложений для этой цели, а также обилия советов и рекомендаций в социальных сетях.

Чтобы проверить, есть ли необходимость в такой периодизации нагрузок, ученые провели исследование с участием здоровых молодых женщин. На протяжении трех месяцев команда наблюдала за менструальным циклом участниц, чтобы исключить возможность серьезных нарушений. Вопреки распространенному мнению, лишь немногие женщины (около 12%) имеют стабильный «классический» 28-дневный цикл.

На втором этапе участницы приняли молекулу-индикатор — безвредное вещество, предназначенное для отслеживания и мониторинга уровня мышечного белка. Они выполняли силовые упражнения во время двух отдельных фаз менструального цикла: фолликулярной фазы, когда уровень эстрогена достигает пика, и лютеиновой фазы, характеризующейся пиком уровня прогестерона.

Вопреки первоначальным ожиданиям, исследователи не обнаружили влияния ни одной из фаз менструального цикла на выработку мышечных белков. Также не было выявлено физиологической разницы в реакции на упражнения — рост мышц и увеличение силы протекал одинаковыми темпами в разные дни цикла.

Исследователи не исключили, что в разные фазы цикла работоспособность может отличаться. Однако ученые отметили, что уровень физической нагрузки лучше подбирать по самочувствию.

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