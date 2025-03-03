Кофеин не помогает заниматься спортом, выяснили ученые

Ученые из Университета Рицумэйкан (Япония) установили, что кофеин не повышает производительность в ходе интервальных тренировок и не помогает облегчить мышечную боль, возникающую после таких занятий. Результаты исследования опубликованы в Journal of Sports Science and Medicine (JSSM).

Предыдущие научные работы показали, что кофеин может повысить выносливость при выполнении упражнений, снижая воспринимаемую нагрузку и мышечную боль. По этой причине это вещество часто используют в составе болеутоляющих препаратов, доступных в аптеках без рецепта, а также входит в состав предтренировочных комплексов. Так называют специальные добавки, которые стимулируют приток энергии, улучшают концентрацию и выносливость.

Чтобы выяснить, может ли кофеин повысить эффективность тренировки, ученые провели исследование с участием 16 хорошо тренированных молодых мужчин. Добровольцев разделили на две группы. За 60 минут до начала интервальной спринтерской тренировки испытуемые приняли кофеин в виде таблеток (шесть мг вещества на кг веса) или плацебо.

Исследователи обнаружили, что кофеин не оказал влияния на пиковую или среднюю мощность при выполнении упражнений. Также не было выявлено изменений в работе квадрицепсов — мыщц, которые играют важную роль в разгибании ноги, правильном перемещении тазобедренного и коленного суставов во время бега.

Дальнейший анализ показал, что кофеин также не облегчил боль в мышцах, естественным образом возникающую после тренировки из-за накопления лактата — продукта клеточного обмена веществ.

Ученые подчеркнули, что результаты нового исследования не согласуются с выводами ранее опубликованных научных работ, демонстрирующих преимущества потребления кофеина во время занятий спортом. Исследователи также предположили, что полезный эффект этого вещества может проявить при более продолжительном отдыхе.

Ранее были названы случаи, когда кофе может быть опасным для здоровья.