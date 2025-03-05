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Названы препараты, снижающие риск развития деменции

JAGS: диклофенак и аспирин могут снижать риск развития деменции
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Ученые из Медицинского центра Университета Эразма обнаружили, что длительное применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), таких как диклофенак и аспирин, может снижать риск развития деменции. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Geriatrics Society (JAGS).

В исследовании приняли участие 11 745 взрослых людей, за которыми наблюдали в среднем 14,5 лет. Ученые собрали информацию о здоровье мозга и когнитивных способностях участников и установили, как часто они принимали НПВП. Это группа лекарственных  средств, обладающих обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектами. Известными примерами НПВП являются  ацетилсалициловая кислота (аспирин), ибупрофен, кетопрофен, диклофенак, мелоксикам.

За время наблюдения у 2 091 участника развилась деменция. Анализ показал, что у добровольцев, которые длительно применяли НПВП, риск появления этого заболевания был снижен на 12%. При этом кратковременный и среднесрочный прием не давал преимуществ.

Исследователи предположили, что длительное, а не интенсивное, применение НПВП оказывает общее противовоспалительное действие на организм. Именно воспаление выступает одним из основных провокаторов повреждения нейронов и накопления в мозге токсичных белков, связанных с деменцией.

Ранее ученые предупредили, что микропластик в мозге приводит к деменции.

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