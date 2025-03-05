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Микропластик в мозге приводит к деменции, предупредили ученые

BrainMed: в мозге людей с деменцией нашли пятикратное превышение уровня пластика
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Канадские ученые из Оттавского университета и Университета Торонто совместно с коллегами из США обнаружили тревожную связь между накоплением микропластика в организме и риском развития деменции, или слабоумия. Исследование опубликовано в научном журнале Brain Medicine (BrainMed).

Как показал анализ медицинских данных, у пациентов с диагностированным слабоумием уровни микро- и нанопластика (МНП) оказались в 3–5 раз выше, чем у людей без этого заболевания. Также оказалось, что ткани мозга содержат в 7–30 раз больше МНП по сравнению с другими органами, включая почки и печень.

Специалисты выяснили, что в мозге человека может накапливаться количество микропластика, эквивалентное одной чайной ложке.

Особую озабоченность вызывают частицы размером менее 200 нанометров, которые могут преодолевать гематоэнцефалический барьер и накапливаться в стенках сосудов мозга и иммунных клетках.

С 2016 по 2024 год концентрация микропластика в мозге увеличилась экспоненциально, что отражает общий рост загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами, отметили специалисты.

Ранее ученые выяснили, что микропластик способен закупоривать сосуды при попадании в мозг.

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