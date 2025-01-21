В Южной Америке впервые нашли стреляющих ядом скорпионов

ZJLS: в Колумбии открыт вид скорпионов, распыляющих токсичный спрей на 36 см

Немецкий ученый из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана обнаружил первый вид южноамериканского скорпиона, способного стрелять ядом. Ранее подобное поведение наблюдалось лишь у двух родов скорпионов, живущих в Африке и Северной Америке. Исследование опубликовано в научном издании Zoological Journal of the Linnean Society (ZJLS).

Биолог Лео Лаоборье нашел ранее неизвестную разновидность паукообразного в горном регионе Магдалена на территории Колумбии. Скорпион получил видовое имя Tityus achilles.

Большинство известных скорпионов впрыскивают яд своим жертвам с помощью жала на хвосте. Однако Tityus achilles может как жалить, так и выбрасывать токсичное вещество на дистанцию до 36 сантиметров.

Угол распыления яда позволил предположить, что членистоногое использует эту способность для обороны от более крупных хищников, целясь в глаза и нос.

«Эти токсины должны достичь очень чувствительных тканей, чтобы действительно подействовать. Чтобы это имело смысл, хищник должен быть позвоночным», — отметил Лаоборье.

Ученый добавил, что яд вряд ли подействовал бы против других беспозвоночных из-за неспособности проникнуть в экзоскелет.

По мнению ученого, большинство скорпионов, вероятно, способны стрелять ядом, однако не делают этого из-за отсутствия необходимости отбиваться от врагов.

Ранее исследователи открыли новый вид гигантских морских клопов и назвали его в честь Дарта Вейдера.