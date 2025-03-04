Врач рассказала, кому нельзя поститься

Не стоит поститься при таких заболеваниях, как рак, болезни ЖКТ, тяжелых инфекциях, например туберкулезе или гриппе, заболеваниях щитовидной железы и нарушениях обмена веществ, рассказала «Газете.Ru» врач эндокринолог, диетолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ксения Меркулова.

«К основным противопоказаниям для соблюдения поста относятся острые состояния или обострения хронических заболеваний. Например, обострение язвенной болезни, острый панкреатит, состояния, требующие срочного оперативного вмешательства или лечения в стационаре. При имеющихся хронических заболеваниях ЖКТ нужно пройти обследование и проконсультироваться с врачом. Желательно это сделать заранее, до наступления поста, чтобы успеть пройти лечение. И затем обсудить с врачом особенности питания во время поста, принимая во внимание стадию и форму гастрита или другой патологии желудочно-кишечного тракта. Также при наличии сахарного диабета при изменении питания возможно потребуется коррекция лечения, что требует обсуждения с эндокринологом», – объяснила врач.

При заболеваниях, связанных с риском саркопении (возрастного снижения мышечной массы), например остеопорозе, вы можете получить у священника согласие на ослабление поста (прием рыбы и молочных продуктов).

Меркулова порекомендовала ежегодное плановое обследование приурочить к началу поста, чтобы удостовериться, что с состоянием здоровья все хорошо и противопоказаний к посту нет.

«Необходимый минимум обследований, которые стоит проходить каждому хотя бы раз в год (при отсутствии хронических заболеваний) включает общий анализ крови, общий анализ мочи, флюорографию, электрокардиографию, УЗИ брюшной полости, а для женщин также плановый осмотр гинеколога и маммолога», – отметила врач.

Ранее были перечислены заболевания, которые можно подхватить через презерватив.