В Иране создали пасту для заживления костной ткани

В Иранском университете науки и техники создали инновационную биоактивную инъекционную пасту с кверцетином, способную значительно ускорять процесс регенерации костной ткани. Об этом сообщает издание Iran Press.

«Кость — одна из наиболее изученных тканей в регенеративной медицине. Несмотря на то, что она обладает способностью к естественному заживлению, серьезные травмы могут нарушить высокоорганизованный процесс формирования кости. Инъекционные пасты устраняют многие проблемы, связанные с традиционными материалами для костных трансплантатов, такие как трудности с формированием и миграцией в прилегающие ткани», — объяснила ведущий автор исследования Мехри Сохраби.

Ученая добавила, что биоактивное вещество под названием кверцетин, способное увеличивать плотность костной ткани, входит в состав пасты как активный ингредиент. Разработанная формула служит повышению биосовместимости и ускоряет процессы заживления.

Кверцетин — это природное биохимическое вещество группы флавоноидов (витамин группы Р). Его можно описать как природный антиоксидант, который борется со свободными радикалами и предотвращает преждевременное изнашивание тканей. Также кверцетин может снимать воспаление и поддерживать работу иммунитета.

Новая инъекционная паста справляется с недостатками традиционных материалов для костной пластики, позволяя снижать риски послеоперационных осложнений. Кроме того, материал требует минимум хирургического вмешательства.

Ранее стало известно, что боль в костях может указывать на рак.