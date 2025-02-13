Боль в костях может указывать на рак, предупредил врач

Боль в костях или оссалгия – это неспецифический симптом, который может быть вызван разными причинами. В том числе он может говорить о раке, рассказал «Газете.Ru» врач-ревматолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Петр Глазунов.

«Сами кости не имеют нервных окончаний для восприятия боли или других ощущений напрямую, однако они присутствуют в надкостнице — слое соединительной ткани, покрывающей поверхность костей. Причины жалоб на боль в костях можно разделить по причине их происхождения. Первая – травмы, вторая — инфекционные воспалительные процессы (остеомиелит, туберкулез), третья — гематологические заболевания, например, известна боль в костях при лейкозах, четвертая причина — некоторые нарушения обмена веществ, например, дефицит кальция и фосфора», – объяснил врач.

Также боль в костях может указывать на опухоли.

«Например, на такие новообразования, как остеосаркома (злокачественная опухоль) или остеобластома (доброкачественная). Метастазы рака других органов также могут привести к болям в костях. Но стоит помнить, что кости укрыты другими тканями и соседствуют с внутренними органами, которые тоже могут быть источником боли. Не стоит путать боль в костях с болью в суставах или местах креплений сухожилий, связок и суставных капсул (энтезах), а также болезненностью кожи или мышц», – рассказал врач.

Если человек имеет непонятный для него болевой синдром, то лучше обратиться к врачу для обсуждения вероятных причин. Можно начать с терапевта. Первичные диагностические мероприятия включают сбор анамнеза, осмотр, проведение несложных диагностических тестов (таких как, рентгенография) и лабораторное обследование, – этого может быть достаточно для выявления причины. В ряде случаев могут понадобится травматолог-ортопед, ревматологом, эндокринолог.

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