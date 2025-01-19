Ученые узнали диету первых европейских земледельцев

JASR: первые фермеры северной Европы готовили лепешки и каши из злаков

Международная группа ученых из Германии и Бельгии выяснила, чем питались первые земледельцы в Европе эпохи неолита. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Archaeological Science: Reports (JASR).

Специалисты изучили артефакты так называемой культуры воронковидных кубков, существовавшей с 4000 до 2800 годов до нашей эры на территории южной Скандинавии и Северной Германии. Образ жизни людей этой культуры был предметом изысканий на протяжении десятилетий, но до сих пор оставалось загадкой, какие ингредиенты растительной пищи предпочитали поселенцы.

Команда проанализировала древние микроископаемые, сохранившиеся на шлифовальных камнях из деревни Ольденбург LA 77 — поселения среднего неолита (3270–2929 годы до нашей эры), расположенной на юго-западном побережье Балтийского моря.

Раскопки предоставили доказательства наличия многочисленных домов, колодца и тысяч отдельных находок, таких как кремневые артефакты, фрагменты керамики и каменные жернова для перетирания злаков.

Наряду с пшеницей и ячменем ученые обнаружили следы диких злаков, желудей, крахмалистых клубней и бобовых.

В Ольденбурге LA 77 были найдены биомаркерные свидетельства превращения указанных ингредиентов в мелкую муку, что указывает на возможную выпечку лепешек на плоских камнях.

Эти результаты отличаются от результатов раскопок другого поселения культуры воронковидных кубков, стоянки Фрюденлунд (около 3600 г. до н. э.) в Германии, где не обнаружили признаков приготовления хлеба.

По словам авторов исследования, первые земледельцы Европы выбирали схожие злаки для питания, но различались в методах их готовки.

Ранее ученые выяснили, что первобытные охотники-собиратели ели больше растительной, чем мясной пищи.