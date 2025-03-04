Японский стартап нацелен на высадку на Луну 6 июня

Японский стартап ispace объявил дату посадки своего лунного модуля Resilience — она запланирована на 6 июня. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Запуск модуля состоялся в январе на ракете SpaceX Falcon 9, вместе с аппаратом Blue Ghost компании Firefly Aerospace. Blue Ghost успешно приземлился на Луну 25 февраля, став лишь второй частной миссией, достигшей такого результата, и первой, совершившей посадку в вертикальном положении.

Для ispace предстоящая миссия — шанс на реванш после неудачной попытки 2023 года, когда их аппарат потерпел «жесткую посадку» и не подлежал восстановлению.

Генеральный директор iSpace Такеши Хакамада отметил, что текущая миссия проходит максимально гладко: «Опыт и знания, полученные в результате первой миссии, позволили нам значительно улучшить подход ко второй».

В отличие от Blue Ghost, который достиг Луны быстро, Resilience следует более длительным маршрутом, выполняя облет Луны и используя низкоэнергетическую орбиту для экономии топлива.

Посадка на Луну остается сложнейшей задачей: из-за отсутствия атмосферы модули не могут использовать парашюты и вынуждены полагаться на точные расчеты и управляемое торможение двигателями.

До сих пор мягкую посадку на Луне смогли выполнить только пять стран: СССР, США, Китай, Индия и Япония. Однако частные компании активно развивают космические программы, предлагая новые и более доступные возможности для освоения Луны.

Следующей важной вехой в частной космонавтике станет посадка модуля Athena от американской компании Intuitive Machines 6 марта. Он доставит на Луну три лунохода, буровую установку и уникальный прыгающий дрон, способный исследовать поверхность Луны в труднодоступных местах.

Ранее астрономы обнаружили загадочный радиовсплеск в неожиданном месте.