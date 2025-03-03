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Перечислены заболевания, которые можно подхватить через презерватив

Уролог Альпин: через презерватив можно подхватить генитальный герпес

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Во время полового контакта с использованием презерватива сохраняется риск заражения генитальным герпесом, вирусом папилломы человека, сифилисом и другими заболеваниями. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-уролог Дэнис Альпин.

Презервативы являются важным инструментом в профилактике инфекций, передающихся половым путем (ИППП), но не обеспечивают 100% защиты от всех заболеваний, например, некоторые возбудители передаются не только через «биологические жидкости», но и при контакте кожи и слизистых оболочек.

«Передаваться при защищенном половом акте могут вирус папилломы человека (ВПЧ), генитальный герпес, сифилис, лобковый педикулез и чесотка, цитомегаловирус и вирус Эпштейна-Барр и грибковые инфекции. Часть этих патологий передаются из-за тесного кожного контакта даже при отсутствии видимых высыпаний. Например, это характерно для генитального герпеса. Сифилис может распространяться через кожные язвы (шанкры), которые могут находиться за пределами зоны, защищенной презервативом. А цитомегаловирус и вирус Эпштейна-Барр могут передаваться при оральном сексе», — рассказал специалист.

По его словам, так происходит, потому что презерватив покрывает лишь часть органа и не защищает другие участки тела, которые могут быть вовлечены в половой контакт. Кроме того, некоторые инфекции, такие как ВПЧ и герпес, могут передаваться через микроскопические повреждения на коже.

«Презервативы снижают риск заражения многими ИППП, такими как хламидиоз, гонорея и ВИЧ, но не исключают его полностью. Поэтому именно регулярное обследование на ИППП является важным шагом для поддержания сексуального здоровья. Также важно вакцинироваться от ВПЧ и гепатита, а при появлении симптомов ИППП обращайтесь к врачу», — заключил врач.

Ранее были названы болезни, к которым приводит употребление энергетиков.

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