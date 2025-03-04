В России придумали, как экономить 2 млрд рублей в год на солнечных панелях

Ученые из Научно-технического центра тонкопленочных технологий в энергетики (НТЦ ТПТ) и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали технологию, которая позволила при производстве контактной сетки в отечественных серийных солнечных панелях отказаться от использования серебра в пользу меди. Это позволит сэкономить 2 млрд рублей в год, рассказали «Газете.Ru» в ЛЭТИ.

Солнечная энергетика сегодня является одним из перспективных видов альтернативной энергетики. Рост интереса к подобным технологиям может значительно повысить спрос на материалы для солнечных модулей. В их число входят такие ценные и относительно редкие металлы, как индий, висмут и серебро (Ag). Последний используется почти во всех технологиях изготовления панелей. В то же время, Ag широко используется в других отраслях промышленности. Это может привести к нехватке серебра и резкому росту его стоимости, что поставит под угрозу дальнейшее развитие наземной солнечной энергетики.

«Контактная сетка – это один из ключевых элементов систем солнечной энергетики. Она служит для сбора электрического заряда с поверхности кремниевых элементов. Предложенная нами технология создания контактной сетки из меди позволила существенно снизить ее себестоимость. Кроме того, солнечные панели, созданные с применением нашего подхода, обладают гораздо большей прочностью, что, в частности, необходимо при использования солнечных элементов для энергообеспечения космических аппаратов», – сообщил «Газете.Ru» научный сотрудник кафедры фотоники СПбГЭТУ «ЛЭТИ», сотрудник НТЦ ТПТ Артем Кочергин.

Исследователи разработали технологическую последовательность формирования контактной сетки на поверхности фотоэлектрического преобразователя, которая полностью выполнена из меди (Cu). Данный элемент имеет схожие параметры проводимости и плотности по сравнению с серебром, при этом его стоимость на два порядка ниже. Кроме того, в силу физических свойств элементы сетки из Ag имеют пористую структуру, поэтому она характеризуется большей хрупкостью, чем аналоги из Cu.

«По нашим оценкам, внедрение технологии по созданию медной контактной сетки на отечественном заводе по производству фотоэлектрических ячеек «ЭНКОР» при производственной мощности в 1 ГВт приведет к экономии средств в размере 2 млрд руб. в год», – отметил Кочергин.

Предложенный командой подход будет внедрен на отечественных промышленных предприятиях.

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