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Генитальный герпес может привести к бесплодию, рассказала врач

Гинеколог Гаджиева: генитальный герпес может спровоцировать бесплодие

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Генитальный герпес может способствовать возникновению осложнений, которые вызывают бесплодие, рассказала «Газете.Ru» акушер-гинеколог Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Равана Аловсат кызы Гаджиева.

Генитальный герпес — это вирусное заболевание, вызванное вирусом простого герпеса (ВПГ), и оно может существенно повлиять на репродуктивное здоровье женщин.

«Научные исследования показывают, что сам по себе генитальный герпес не является непосредственной причиной бесплодия. Тем не менее, в некоторых случаях он может способствовать возникновению осложнений, которые влияют на фертильность. Например, если инфекция остается без лечения, это может привести к воспалению органов малого таза, что, в свою очередь, может вызывать рубцевание и блокировку фаллопиевых труб. Это состояние, известное как синдром ИППП, может значительно уменьшить шансы на зачатие», — рассказала врач.

Кроме того, генитальный герпес может отрицательно повлиять на течение беременности. У женщин с активной инфекцией в момент родов существует риск передачи вируса новорожденному, что может иметь серьезные последствия для здоровья ребенка. Поэтому важно контролировать и лечить герпес во время беременности.

«Следует подчеркнуть, что наличие вируса не означает, что женщина не сможет забеременеть. Многие женщины с генитальным герпесом успешно становятся матерями. Ключевым моментом является регулярное наблюдение у врача и соблюдение рекомендаций по терапии», – заключила врач.

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