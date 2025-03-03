Горячая капля может отскочить и от холодной сковороды, выяснили ученые

Когда капля воды попадает на раскаленную сковороду, она «танцует» по ее поверхности, скользя на тонком слое пара — этот эффект называется эффектом Лейденфроста. Теперь же исследователи выяснили, что происходит, если горячая капля падает на холодную поверхность. Работа опубликована в журнале Newton.

В новой работе ученые показали, что горячие и горящие капли могут отскакивать от холодных поверхностей, благодаря тонкому слою воздуха, который образуется под ними.

«Мы начали с очень фундаментального вопроса: что произойдет, если горящая капля попадет на твердую поверхность?» — объяснил ведущий автор исследования Пинган Чжу из Городского университета Гонконга.

Чтобы изучить влияние температуры на поведение капель, команда исследователей использовала гександекан — маслянистую жидкость, обладающую свойствами топлива. Ученые сбрасывали капли жидкости разной температуры (комнатной, нагретой до 120°C и горящей) на разные поверхности: гладкие, поцарапанные и покрытые жидкоотталкивающим слоем. Как и ожидалось, капли комнатной температуры прилипали к поверхностям, но нагретые и горящие капли отскакивали, что указывало на ключевую роль температуры.

С помощью высокоскоростных и тепловизионных камер, а также компьютерных моделей, ученые выяснили, что при падении горячей капли ее нижняя часть остывает быстрее, чем верхняя. Эта разница температур создает циркуляцию внутри капли: горячая жидкость движется от краев ко дну, увлекая за собой воздух. В результате под каплей формируется тонкая невидимая воздушная подушка, которая не дает ей коснуться поверхности и заставляет ее отскакивать.

«Понимание того, почему горячие капли отскакивают, важно не только с научной точки зрения. Это знание может помочь в борьбе с пожарами», — отметил Чжу. — «Если горящие капли не прилипают к поверхностям, они не могут воспламенять новые материалы и способствовать распространению огня».

Исследователи проверили, можно ли использовать это явление для повышения огнестойкости материалов. Они обнаружили, что если поверхность покрыта жидкоотталкивающей пленкой, горящие капли скользят на тонком слое воздуха и не вступают в контакт с материалом. В результате повреждения от огня снижаются более чем в четыре раза по сравнению с обычным пластиком.

«Наше исследование может помочь защитить легко воспламеняющиеся материалы, такие как текстиль, от горящих капель», — добавил Чжу. — «Если удастся локализовать огонь и замедлить его распространение, у пожарных будет больше времени, чтобы его потушить».

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