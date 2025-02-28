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Ученые выяснили, как голодание влияет на обучение

NLM: голодание влияет на запоминание информации
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Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда исследователей доказала, что голодание после обучения может влиять на то, какие виды информации наш мозг запоминает лучше. В ходе эксперимента было установлено, что голод способствует улучшению памяти на общие факты и знания, но при этом ухудшает память о конкретных деталях, таких как место и время событий. Работа опубликована в журнале Neurobiology of Learning and Memory (NLM).

Исследования показывают, что голод может активировать определенные механизмы, которые влияют на процесс консолидации памяти, когда информация укрепляется в мозгу. Ученые провели эксперимент с участием здоровых мужчин, где они сравнили влияние голода и сытости на память.

Оказалось, что голодание способствует лучшему запоминанию общих фактов, в то время как запоминание конкретных деталей, таких как место и время событий, ухудшается. При этом память на моторные навыки остается неизменной.

Эти результаты свидетельствуют о том, что голод имеет избирательное влияние на память. Он способствует улучшению консолидации более общих и простых знаний, которые требуют участия корковых областей мозга, в то время как ослабляет запоминание более подробной информации, связанной с временными и пространственными контекстами, которая зависит от гиппокампа.

Ученые предполагают, что в состоянии голода мозг может переключать внимание с запоминания подробных данных на более общие факты, которые могут быть полезными в краткосрочной перспективе. Это может быть связано с уменьшением активности гиппокампа, который играет ключевую роль в формировании эпизодической памяти.

Ранее ученые выяснили, что у школьных хулиганов в будущем рождается больше детей, чем у тихонь.

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