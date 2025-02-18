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Названы случаи, когда кофе может быть опасным для здоровья

Врач Шубитидзе: при аритмии и стенокардии кофе пить не стоит

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Сеть АЗС «Газпромнефть»

Люди с определёнными сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как аритмия или нестабильная стенокардия, должны ограничить или исключить кофеин, так как он может увеличить частоту сердечных сокращений и артериальное давление, рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог Флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте, автор телеграм-канала «Популярная кардиология» Иосиф Шубитидзе.

По словам кардиолога, безвредным считается 300-500 мг кофеина в день и не более 200 мг за один раз. Но в некоторых случаях употребление кофеина может быть нежелательным или даже опасным.

«У людей с высоким кровяным давлением кофеин может вызывать кратковременное повышение давления. В таких случаях стоит проконсультироваться с врачом. Также кофеин может усиливать симптомы гастрита, язвы или рефлюкса, так как он способствует выработке соляной кислоты в желудке», – рассказал врач.

Во время беременности рекомендуется ограничить потребление кофеина, так как он может повлиять на развитие плода. Врачи обычно советуют не превышать 200 мг кофеина в день (примерно одна чашка кофе).

«Если у человека есть проблемы со сном или бессонница, употребление кофеина, особенно во второй половине дня, может усугубить ситуацию. Люди с тревожными расстройствами или другими психическими заболеваниями могут испытывать ухудшение состояния при употреблении кофеина, поэтому им тоже стоит отказаться от кофе и других напитков с кофеином», – заключил доктор.

Ранее российские ученые установили, как меняется работа мозга при ПТСР.

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