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Названа смертельная доза энергетиков

Врач Солнцева: употребление более четырех энергетиков может привести к смерти

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Употребление более четырех банок энергетиков может привести к смерти, рассказала «Газете.Ru» врач терапевт-диетолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева.

Смертельных случаев, связанных с употреблением энергетиков, особенно много среди спортсменов.

«Например, в одной из последних научных статей был описан клинический случай, когда во время баскетбольного матча молодой человек упал и скончался от острого нарушения сердечного ритма (фибрилляции желудочков). Также были зафиксированы не только случаи аритмии, но и ишемические явления со стороны сердечно-сосудистой системы. Установлено, что накануне молодой человек употреблял энергетические напитки в больших количествах. Перед матчем он выпил четыре банки энергетика. Всего в течение года было зарегистрировано девять подобных случаев, три из которых были смертельными, что вызывает беспокойство», — рассказала Солнцева.

Все эти опасные явления усугубляются тем, что человек привыкает к эффекту энергетиков и начинает употреблять их чаще, особенно в периоды повышенной активности — умственной или физической. В результате дозировка энергетиков превышает норму, что становится опасным. Но как-таковой зависимости эти напитки не вызывают, отмечает Солнцева.

«Можно сказать, что употребление более двух-трёх банок энергетиков в день может привести к нежелательным последствиям. В первую очередь это касается сердечно-сосудистой системы, а у детей может вызвать излишнюю двигательную активность, нарушение внимания и возбужденное состояние. Это лишь некоторые из негативных последствий употребления энергетиков», — заключила специалист.

Ранее медики призвали заменить антибактериальные мыло и ополаскиватели аналогами с пробиотиками.

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